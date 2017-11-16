Dikkat: Kar soğukları geliyor

İstanbul'da yeni haftada sıcaklıklar hızla düşecek. Özellikle salı ya da çarşamba gecesi soğuk havayla birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağışı görülebileceği yorumu yapılıyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları bugünden itibaren azalmaya başlıyor. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşeceği salı ya da çarşamba gecesi kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı günü Bolu, Karabük'te kar yağışı görülecek. Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu'da karla karışık yağmur görülebilir. GECE SICAKLIĞI 2-3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK Salı ya da çarşamba gecesi İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği belirtilirken, şehir merkezi açısından ise meteorolojik modeller farklı tahminlerde bulunuyor. Model verilerinin büyük bir kısmı soğuk havanın sınırda kalacağını ve bu sebepten şehir merkezinde yağmurlu bir havanın olacağını belirtiyor. Bazı modellerde ise düşük bir ihtimal de olsa şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtiliyor. İstanbul’da kuvvetli rüzgarla birlikte hafta ortası sıcaklıkların gündüz 6-7 derecelere, gece ise 2-3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Okunma Sayısı: 455

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.