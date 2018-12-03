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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dili boğazına kaçan çocuğa ilk müdahaleyi jandarma yaptı

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:13
İzmir'de belediye otobüsünde dili boğazına kaçarak rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi jandarma yaptı. Tim komutanının boğaza kaçan dili çıkarması sonrası çocuk hastaneye yetiştirildi.

İzmir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliağa 12. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından Eski Foça yolunda yapılan sabit trafik kontrolü sırasında bir belediye otobüsünün sürücüsü aracı durdurarak ekiplerden yardım istedi.

Yolculardan birinin otobüste bulunan 5 yaşındaki Ali Esen’in rahatsızlandığını bildirmesi üzerine tim komutanı çocuğu kucağına alarak Esen’in nabzını kontrol etti, çocuğun nabzının attığını ancak soluk alıp vermediğini tespit etti. Tim komutanı, yaptığı kontrolde Esen'in dilinin boğazına kaçtığı belirledi.

Komutan, yaptığı müdahaleyle dilini boğazından çıkardığı çocuğun nefes almasını sağladı, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Çocuk, jandarma aracıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Doktorların yaptığı ilk muayenede nöbet geçirdiği belirlenen Ali Esen, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

AA

Etiketler: İzmir, Aliağa, jandarma, çocuk, hastane
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