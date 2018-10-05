Dilipak: Menfaatperestlerden yakanızı kurtarın

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hükümetin McKinsey şirketi ile yaptığı anlaşmaya tepki göstermeyi sürdürüyor.

IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz Yazar iktidara, “Beni ya da benim gibi düşünenleri dışlayıp, Rothchild’leri McKinsey’gilleri dost edinenler, bir gün bazı gerçeklerin farkına vardıklarında çok geç olabilir” mesajı verdi. “AK Parti, içindeki AKP’lilerin sırtına yüklediği bu kamburdan kurtulmadan rahata kavuşmayacak” diyen Dilipak, “Bu etrafınızdaki menfaatperest, lâf dinlemez siyaset ve bürokrasi bezirgânlarından yakanızı kurtarmazsanız, Allah’ın yardımı bize ulaşmaz. ‘İçimizdeki beyinsizler’ yüzünden bir helak gerçekleşebilir. ‘Allah o zaman işlerimizi sarp dağlara sardırır’. Şimdi tevbe zamanıdır” dedi. Abdurrahman Dilipak’ın “Şikâyetname!” başlığıyla ( 05 Ekim 2018) yayımlanan yazısında şu yorumlar yer aldı; “Talut - Calud’u hatırlayın. İçimizden çoğu o “içme” denilen “zehirli su”dan kana kana içtiler. Şimdi tevbe zamanıdır.”

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