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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Din istismarı büyük problem

19 Şubat 2018, Pazartesi
DİB Başkanı Erbaş, “Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi, din istismarıdır. Dinin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi büyük bir istismardır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam’ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesinin önemli bir sorun olduğunu belirterek, “Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi, din istismarıdır” ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay’da bir kültür merkezinde, kentte görev yapan din görevlilerinin katılımıyla dün düzenlenen etkinlikte konuşan Erbaş, İslam coğrafyasının ve bütün yeryüzünün etnik kavgalar, mezhepsel gerginlikler, terör, taşeron örgütler ve zorba iktidarlar gibi çok ciddi sorunlarla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini belirtti. 

İslâm hakikatleriyle hareket edilmeli

Erbaş, toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğunun, din adamlarının omuzlarında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bugün önemli sorunlardan birisi, İslam’ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesidir. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi, din istismarıdır. Dinin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi büyük bir istismardır. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar İslami olamaz. Başkanlık olarak insanlarımızın iyi niyet ve temiz duygularını istismar eden, onların üzerinden güç devşirerek planladıkları bazı kötü emellerine ulaşabilmek için dini söylemlerle ayetleri, Sünneti Nebevi’yi, İslami hükümlerini tahrif edenler konusunda halkımızı uyarmaya devam edeceğiz. Bütün bu istismarların önüne geçmenin yegane yolu İslam’ın hakikatlerini ortaya koymak, sahih ve doğru bilgi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır.”

AA

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  • ali

    19.2.2018 13:16:51

    Mahkeme-i Kübra'yı en çok senin bilmen, en çok senin anlatman lazım gelmez mi? Senin kendine lider araman gerektiğinde tüm çağlara hitap eden görüşleriyle İmam Ebu Azam'ı (ra) örnek alman gerekmez mi? İmam-ı Azam devrinin devlet büyüğüne yaptığı yanlışlar nedeniyle yoksa ses çıkarmamış mıydı?

  • Yunus

    19.2.2018 11:02:06

    Tam üstüne bastın kaldır ayağını

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