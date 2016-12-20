Din üzerinden kutuplaştırmak çok tehlikeli

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. İsmail Kara, “Herkes din üzerinden kutuplaşmayı arttırmak için çaba sarf ediyor. Bu çok riskli bir durum” dedi.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kara, Türkiye’de son zamanlarda din üzerinden bir kutuplaşmaya doğru gidildiğini belirterek bu durumun çok riskli olduğunu söyledi.

Kara, “Diyelim ki, siyasetçiler ve siyasi merkez daha kolay yönetebilmek ve kendi tarafına çekmek için kutuplaşmayı artırıyor. Ben bunu hiçbir şekilde onaylamam ama siyasetçi yapar diyelim. Peki, üniversitelere ne oluyor? Fikir ve sanat adamlarına ne oluyor? Güya kamu görevi yaptığını söyleyen basına ne oluyor? Bunlar niçin siyaset dilinin üstüne çıkamıyor ve kutuplaşmayı artırıyor? Bu sorunun arkasından şu geliyor: Bizi, din merkezli kutuplaşmadan kim kurtaracak? Bütün bu unsurların, hususen aydınların kutuplaşmayı azaltmak, meseleleri daha vasıflı bir şekilde anlamak ve yorumlamak için havuza katkı vermesi lâzım, değil mi? Halbuki herkes din üzerinden kutuplaşmayı arttırtmak için çaba sarfediyor. Bu çok riskli bir durum” şeklinde konuştu.

15 Temmuz dini hayatı nasıl etkileyecek?

Türkiye’de İslâmcılık alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Kara, “15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız hâdisenin daha ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İsterseniz, ben tam olarak bilmiyorum diyeyim, çünkü herkes bilmiş ve anlamış gibi konuşuyor. 2012-2013 yılından bu yana, beni daha ziyade ilgilendiren husus, cemaat ile siyasi merkez arasındaki tartışma ve mücadele üzerinden dini alanda ortaya çıkan ve taraflarla sınırlı kalmayan, ileride de kalmayacak olan yeni, ciddi ve derin problemlerdir. Bu hâdise doğrudan doğruya Türkiye’deki din alanını, dini grupları, cemaat ve tarikatları, bunların siyasi merkezle ve toplumla ilişkilerini, karşılıklı güvenlerini ve Türkiye’deki dini bilginin, dini düşüncenin akışını ciddi olarak etkileyecek. Bu, beni çok meşgul ediyor ve kaygılandırıyor” dedi.

Din kontrol altına alınmamalı

Dini kontrol ve baskı altına aldığınız zaman da açık veya örtük dini taleplerle karşılaşıyorsunuz tespitinde bulunan Kara, AlJazeera’ya verdiği röportajda, “Bu sefer farklı kademelerde din merkezli muhalif unsurlar boy veriyor. Fikren ve fiilen. Çünkü, dinin ve dindarlığın kendi tabiatı ve şartları var. İtirazlar, muhalif çıkışlar başlıyor. Bu çift taraflı, belki çok taraflı bir problem ve bu problem çok yönlü olarak devam ediyor. Bu mesele ülkemizde üst düzeyde anlaşılmış, üst düzeyde çözülmüş değil. Palyatif tedbirlerle idare ediyor, günü kurtarıyoruz” diye konuştu.