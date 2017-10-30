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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Dindarlar dünyevileşti

30 Ekim 2017, Pazartesi
Katıldığı bir kitap fuarında bir TV muhabirinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Ak Parti döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular. Seküler oldular. Dünyevi oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslami şuuru kaybettiler” dedi.

“Çok imam hatip açılıyor, [ama] toplum İslâma bağlılıktan uzaklaştılar” tespitinde bulunan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, katıldığı bir kitap fuarında bir TV muhabirinin “AKP iktidarının Müslümanların rahat bir ortamda yaşamalarına yönelik gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye İslâmî açıdan iyi bir konumda mı?” sorusuna şu cevabı verdi:  

Bunu ne kadar yayınlarsınız bilmiyorum. Ama ben yine söyleyeyim, belki sansür uygulayacaksınız. AKP döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular. Seküler oldular. Dünyevî oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslâmî şuuru kaybettiler. Çok imam hatip açılıyor, çok ilahiyat fakültesi açılıyor, ama insanlar bizim Kur’ânda öğrettiğimiz, diğer din kitaplarında öğrettiğimiz İslâma bağlılıktan uzaklaştılar. Dünyaya daldıkça dini unuttular. Bir şekilde bunu telâfi etmek lâzım. Müslümanlar seküler olunca güzel evler yaptılar, güzel bahçeler aldılar, lüks arabalar aldılar, ama hiç biri kitap almıyor. Müslümanlar kitap okumaz oldular. Başka çevreler kitap okuyor. Ama Müslümanlar okumuyor. Okumayınca da İslâma aykırı durumlar ortaya çıkıyor. 

Bakın size bir örnek vereyim: Bundan 20 sene önce Müslümanlar arasında pek boşanma olmazdı. Ama şimdi evlenen 10 kişiden neredeyse 7’si, 8’i boşanıyor. Niye? Çünkü İslâmı bilmiyorlar. İslâmı bilmeyince dünyevî olarak bakıyorlar. Kız diyor ki ‘Ben şunları isterim, annen babanla yaşamayacaksın” diyor. Oğlan da diyor, “Ben üniversite mezunu isterim.” Yani dünyevî bir gözle bakıyorlar. İslâmı unuttular. Böyle giderse her halde felâket olur diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Sırma, “Peki, sorunun çözümüne yönelik neler yapılmalı sizce?” sorusunu da şöyle cevaplandırdı: 

Çözüm için biraz önce söylediğim üzere Müslümanların dinlerini öğrenmeleri lâzım. Peygamberi öğrenmeleri lâzım. Bugün Müslüman gençliği diyorum fotbolcuları tanıdıkları kadar sabahayi tanımıyorlar. Peygamberi tanımıyorlar, onun mücadelesini bilmiyorlar. Kur’ân’ı bilmiyorlar. Açıp okumuyorlar. Böyle olunca da tamamen dünyevî bir hayat geçiriyorlar. Telefonlarla, internetle sabahlara kadar çet yapıyorlar. Hayatları böye geçiyor. Bunun için tekrar okumaya dönmeleri lâzım diye düşünüyorum.

Çözüm ilahiyat fakültelerinin sayısını arttırmakta değil

Yeni Şafak yazarı Mahmud Erol Kılıç, 15 Ekim 2017 tarihli “‘Kötü insan’ üretiyoruz” başlıklı yazısında dünyevileşme tehlikesine dikkat çekip şöyle dedi: “Ey ilahiyat hocaları, ey Diyanet hocaları, ey Millî Eğitim görevlileri, ey yöneticiler! İnsanın ruhuna hitab eden bir projeniz yoksa boşuna zahmet çekmeyin, insanın “Kötüleşme”sine mani olamazsınız. Olamıyorsunuz da, durum ortada.. İnsan kalitemiz her geçen gün bozuluyor. Gençlerimiz bonzai âlemlerinde. Çözüm imam hatip liselerinin, ilahiyat fakültelerinin, camilerin, vakıfların, derneklerin v.s sayısını arttırmakta da değil. Nerede ve hangi çatı altında olursa olsun insanî ve ruhanî eğitimin verilmesinde. Yoksa bu kadar sayısal çoğalmaya rağmen insan kalitesinin düşmesine ne demeli? Kalite dikey bir süreçle yakalanır, yatayda ise tezahür eder. Unutmayın ki dikey yani enfüsi eğitimi ihmal, yatay olanın da bozulmasına yol açar. Çünkü “Kendi nefislerini dönüştürmeyenler toplumsal dönüşüm yapamazlar” (Kur’ân 13/11).”

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  • İsmail Cebecili

    30.10.2017 14:54:55

    Bu adam, bugünlere gelinmesinin fikri sorumlularındandır. Sözleri de boştur, işe yaramaz, hele manşet olmaya hiç değmez. Yaptıkları sonuçlara, sorumlu oldukları çöküşe ağlamaktır.

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