Dindarlara ‘adaletsiz’ etiketini yapıştırdılar

Kamuoyunda Bylock açıklamalarıyla dikkat çeken Av. Ali Aktaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dindarların yüzüne “adaletsiz” etiketi yapıştırıldığını söyledi.

Kamuoyunda Bylock açıklamalarıyla dikkat çeken Av. Ali Aktaş, Twitter’dan yine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Aktaş, dindarların yüzüne “adaletsiz” etiketi yapıştırıldığını söyledi.

“Türkiye kötü yönetiliyor” değil “Türkiye yönetilemiyor” diyen Av. Ali Aktaş, ihraçlarla ilgili tweetinde, “İktidar herşeyi o denli berbat hale getirdi ki, toparlaması imkânsız. Eşi Mor Beyin nedeniyle ihraç olup 12 Ocak’ta dönen, ama eşi nedeniyle ihraç olmuş ve göreve hâlâ dönememiş insanların durumu bile bu gerçeğin ispatıdır” ifadelerini kullandı.

TORPİL MESELESİ

“Ak Parti’den ya da Beştepe’den torpilin varsa göreve döndüğün, soruşturma dosyanın kapatıldığı ya da aklandığın bir Türkiye fotoğrafı karşısında utanıyorum” diyen Aktaş, (hükümetin) ellerine yüzlerine bulaştırdıları bu (FETÖ) soruşturmaları dolayısıyla dindarların yüzüne “adaletsiz” etiketini de yapıştırdıklarını aktardı.

Aktaş, takipsizlik ve beraat almış olanların memuriyete iadesi konusundaki akıl almaz vurdumduymazlıkların olduğunu vurgulayarak, “Uygun siyasî iklim gözetme niyetlerini geçtim ‘eş durumundan ihraç-açıkta’ olan insanların eşleri iade olduğu halde kendileri göreve başlayamadı. Bu iktidar devleti rezil etti” diye yazdı.

Hükümet ne yapmalı?

Av. Ali Aktaş, olanlar karşısında hükümetin ne yapması gerektiğine dair öneriler de sunarken şunları kaydetti:

1. OHAL kalkmalıdır.

2. Dindarlar devlete tapmaktan vazgeçmelidir.

3. Nefret adaletin önüne geçmemelidir.

4. Kurumlar siyasetin oyuncağı edilmemelidir.

5. Ehliyet ve liyakata dayalı bir yeniden yapılanma gerçekleştirilmelidir.

6. İktidar halka yalan söylemeyi bırakmalıdır.



İstanbul - Yeni Asya