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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dip dalga geliyor

30 Mayıs 2018, Çarşamba
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER 24 HAZİRAN SEÇİMİ ÖNCESİ BU İFADEYİ KULLANDI: DİP DALGA GELİYOR.

OHAL HEMEN KALKMALI

KRT’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener “Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız” dedi. “Ekonominin ateşini düşürecek olan hemen OHAL’i kaldırmaktır” diyen Akşener, “KHK’larla yönetilen bir ülkede yatırımcı yatırım yapar mı?” diye sordu.

GEZİCİ DE DİP DALGA DEDİ

GEZİCİ Araştırma Şirketinin Başkanı Murat Gezici de Fatih Altaylı’ya “Seçmen güvensiz. Bilgisini, verisini kimseyle paylaşmak istemiyor. Belli ki, benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var” diye konuştu.

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DİP DALGA GELİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için bir dip dalga geldiğini söylerken “Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için bir dip dalga geldiğini söylerken “Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi” diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener’in programdaki açıklamaları şöyle: “Biz grup kurmaya çalışmadık, isteseydik kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan gittim, bizim seçime sokulmamamız üzerine YSK’ya talimat verildiği duyumunu aldık. O nedenle randevu aldım, kendisinden ricada bulundum o da bu ricamı kırmadı teşekkür ederim. 15 milletvekili arkadaşımızı bizimle beraber olma yolunu açtı. ‘Hazır grup kurduk 100.000 imzayla uğraşma enerjini seçime hazırla’ dediler. Ben 100.000 imza toplayamazsam aday olmam demiştim. Allaha bin şükür milletim beni mahcup etmedi 4-5 saat içinde 100.000 imzayı bulduk. 

Ekonominin ateşi, OHAL’i kaldırmakla düşer

Ekonominin ateşini düşürecek olan hemen OHAL’i kaldırmaktır. KHK’larla yüyütülen bir ülkede yabancı yatırımcıda yerli yatırımcı da yatırım yapar mı? Adalet, hukuk yoksa her şey bir kişinin iki dudağının arasında. Sen bendensin sen benden değilsin deme hakkı bir kişideyse, ne yabancı gelir, ne yerli yatırımcı gelir. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde biz sanayisizleştik Türkiye çok erken sanayisizleştirildi. 10 milyon insan işsiz. Şimdi internet ekonomisi diye bir şey gelişti. Türkiye’de girişimcilere para veriyorlar ama sürdürülebilirlik açısından destek yok. Elbette Türkiye borçlanacak. 

İsrafı keseceğiz

İki köprüyü kendisinden önce yaptılar, 4 liraya geçiyorduk. Şimdi 8 liraya çıktı. Bu köprüler devletin. Onlara araç geçme garantisi verildi mi? Hayır. Çünkü o köprüler bizim. Şimdikiler nasıl? Araç geçme garantisinin verildiği, geçmediği takdirde hepimizin cebinden temin edildiği ve yandaşların ceplerinin dolduğu bir durum var. İkincisi israfı keseceğiz biz. Ankara şehir hastanesinin ‘hasta garantisi’ var. Hastalanmadı mı insanlar onu yine biz ödeyeceğiz. Türkiye’ye bir yıllık maliyeti 800 milyon TL. İsrafı önleyeceksiniz. Çok iyi bir ekonomik kadromuz var. Türkiye’de maddî olan her şey pahalandı. Ama manevi olan her şey ucuzladı. Bizim toplumlarımız çözülüyor. O insanların tekrar topluma katılmasının, üretime katılmasının önünü açmak zorundayız. Bir insan komşusunun kapısına haciz memuru gelmesini istemez. Bunu insanlara doğru şekilde anlatmak zorundayız.

Meral Akşener’i kimse övmek zorunda değil

Ben iş adamlarına, gazetecilere, medya sahiplerine acıyorum. Türkiye’de maalesef medya sermaye ile iç içe. Medya ile sermaye iç içe olamaz. Medya kurallarına uygun bir medya bakış açısı olması lâzım. Gazeteci denilen insan başka bir şey. Aldıkları eğitim, hayat tarzları, bu insanların özgürleşmesi lâzım. Bunun yolu da özgür bir şekilde gazetecilik yapmalarından geçiyor. Meral Akşener’i övmek zorunda değil kimse. Namusuma lâf atılana kadar ben bugüne kadar hiçbir gazeteciyi dâvâ etmiş bir insan değilim. Siyasetçiyi medya eleştirecek. 17 Nisan 6 Mayıs arası AKP ve MHP’ye 2260 dakika, bize ise 9 dakika verilmiş. 6 Mayıs ile günümüze kadar bize yine 9 dakika verildi. Kayseri mitingime, on binlerce kişinin katıldığı mitinge sadece 38 saniye verdiler.

Millet ittifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor

24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor. Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte ‘ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez’ gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil. Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan’ı göndermek konusunda hemfikiriz, ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz.

Etiketler: meral akşener, seçim
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