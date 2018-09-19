"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Diplomalı beyin göçü artıyor

19 Eylül 2018, Çarşamba 20:45
Türkiye’den Avrupa’ya 1960’larda ekonomik nedenlerle başlayan göç hareketinde 2016’dan bu yana dikkat çekici bir değişim gözleniyor. Türkiye’nin beyin göçü tarihte sayısal anlamda en yüksek seviyelere ulaştı..

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı ‘Uluslararası Göç İstatistikleri’ raporuna göre 2017’de Türkiye’den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,5 artış göstererek 253 bin 640 oldu. Bu durum, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iki yıl yürürlükte kalan OHAL sürecinde on binlerce kişinin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işini kaybetmesinin doğurduğu sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İyi eğitimli ve vasıflı vatandaşlar, tecrübeleri ve ceplerinde diplomaları ile kendilerine yeni bir düzen kuracakları ülkelere göç ediyor. Çoğu, rotayı Avrupa Birliği ülkelerine çevirmiş durumda.

“Ülkemde çalışmak isterdim, şu anki durum benim tercihim değildi”

Hollanda'nın rotterdam şehrinde yaşayan bir kadın akademisyen ise; “Burada yeniden öğrenme sürecine başladım. Türkiye’de proje yürütücüsü olarak yaptığım işi burada yardımcı eleman pozisyonunda yapıyorum” dedi.

“Tabii ki ülkemde çalışmak isterdim. Yurt dışındaki kongrelerde sunum yaparken ismimin yanında ‘Türkiye’ ibaresini görmek bana mutluluk veriyordu. Ama şu anda farklı bir ülke adına çalışıyorum ve bunun karmaşasını yaşıyorum. Kısa süre önce Belçika ve Almanya’da sunumlar yaptım. Bu acı veren bir durum ama bu benim arzu ettiğim bir şey değildi.”

Hollanda’da bir üniversiteye nasıl kabul edildiğini ise şöyle anlatıyor: “Kendimi onlardan birisi gibi hissetmeye başladım. Bu konuda iş arkadaşlarımın büyük bir emeği var. Sığınmacı olarak gelen akademisyenler için projeleri var. Schollar Rescue Fund ve Scholar at Risk adlı uluslararası kuruluşlara da başvurdum. Bu kuruluşlar risk altında olan akademisyenlere yardımcı oluyorlar.

Ülkelerinden çıkamayan kişilere koruma sağlıyorlar. Yani ülkeden çıkmaları halinde bu kişilere iş imkanı sağlıyorlar. Bu kuruluşlar risk altındaki akademisyenleri bir üniversiteye yerleştiriyor. 1-2 yıl bir akademisyen gibi maaş veriliyor. Ev sahibi üniversitenin rolü ise akademisyeni iki yıl sonunda kendi ayakları üzerinde çalışabilecek bir duruma getirmeleri bekleniyor. Scholar at Risk yerleştirme yapıyor. Scholar Rescue Fund ise üst düzey akademisyenlere yardım ediyor. Bu kuruluşlara önceleri başvuru daha çok İran, Yemen gibi ülkelerden gelirken şimdi Türkiye de üst sıralarda.”

Tecrübelerini paylaşan diplomalı göçmenlerin çoğunun farklı hikayeleri var, fakat ortak görüşleri “Bilgi kimdeyse güç ondadır.”

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, beyin göçü, Avrupa, akademisyen, eğitim
Okunma Sayısı: 800
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HSK, Ankara 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerini faaliyete geçirecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle buluştu

    Dünya üzerinde aşırı yoksulluk oranı yüzde 10'a düştü

    'Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu'

    Diplomalı beyin göçü artıyor

    Son iki yılda Almanya'ya yapılan yakalama talepleri arttı

    Almanya, İdlib anlaşmasından memnun

    Hilal Kaplan gerçeği

    Sivil katliâmı ABD silâhlarıyla

    Asıl risk 15 Ekim’den sonra

    AKP, mağdurların sesini duymuyor

    Özel sektörün dış borcu 240 milyar $

    'İkinci üniversite' için kayıtlar 21 Eylül'de sona erecek

    'Yerli üretim logosu'nun kullanım şartlarına ilişkin duyuru

    "İmar barışı" başvurularında son durum?

    Erdoğan: Kriz miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın

    Diyaliz merkezlerinin feryadı

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Brexit'e ilişkin davada karar

    Yine Mescid-i Aksa'ya baskın yaptılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hilal Kaplan gerçeği
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlatmayalım mı?
    Genel

    AKP, mağdurların sesini duymuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi, güvence mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Acılı aile destek bekliyor: "Kendi ellerimizle kamyona yükledik"
    Sebahattin YAŞAR

    Cemaatler imanlı insan yetiştiriyor
    Genel

    “12 Eylül’e karşı çıkılmasın” diyerek gazeteye tavır aldılar
    Mustafa ORAL

    Bir ateş ver, ciğerimi yakayım Mehmed Zekeriya
    Genel

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.