Diplomatik güvenliğimize vurulmuş bir darbe

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması, diplomatik güvenliğimize vurulmuş büyük bir darbedir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, yaptığı yazılı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Uysal, “Bir gazetecinin, aidiyeti bulunan ülkedeki yanlış uygulamalara, o ülke devletinin hatalı, hasmane dış ve iç politikalarına karşı çıkan bir gazetecinin, ülkemiz sınırları içinde bir diplomatik misyon sahası içerisinde kaybolması, Rus Büyükelçi Karlov suikastının sonrasında ülkemizin diplomatik güvenliğine vurulmuş en büyük darbedir” açıklamasında bulundu.

Kaşıkçı’nın akıbetinin peşine ciddiyetle düşmeli

Uysal açıklamasına şöyle devam etti; “Türkiye; Devlet- Aliyye’den bu yana, yalnız vatandaşlarının değil, ikamet eden, topraklarını ziyaret eden her insanın nazarında “güven”in adresi olmuş, kimi zaman milletler, kimi zaman şahıslar için bir “liman” vazifesi görmüştür. Türkiye, insanına has bir ananeden mütevellit misafirine sahip çıkmayı bilmiş bir devlettir. Bu açıdan bakıldığında yalnız mal güvenliği değil can güvenliğinin de teminatı olarak devletimiz Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin peşine ciddiyetle düşmeli, konsolosluk sınırları içinde ya da dışında temenni etmediğimiz bir akıbetin vuku bulduğunun tespiti gerçekleşirse, diplomatik olarak Suudi devletine gereken cevabı vermelidir.”

HABER: Muhammet M. Okur - İstanbul