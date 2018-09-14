Direksiyonda telefon kullanımı bitmeli

Tşof Başkanı Fevzi Apaydın, “Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek artık cep telefonu kullanımını direksiyondayken bırakmalıyız” dedi.

Okulların açılması ve yaz tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,“Yaz tatili bitiyor ve okullar açılıyor. Şehir içi trafik servis araçlarının da trafiğe girmesi ile eski yoğun haline dönecek. Bu yüzden tatil dönüşü yolda ve şehir içi trafikteki yoğunluğa dikkat edilmeli” dedi.

TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEM BAYRAM VE TATİL DÖNÜŞLERİ”

Trafik kazalarının en çok bayramda ve tatil dönüşlerinde yaşandığına dikkati çeken Apaydın,“9 günlük Kurban Bayramı kaza bilânçosu 192 kazada 147 ölü 702 yaralı olarak kayıtlara geçti. Bu sayılar maalesef son 10 yılın hem Ramazan hem de Kurban bayramlarındaki en yüksek bilânçosu. Bayram dışında ise yıl içerisinde en çok kaza Temmuz ayında yaşanıyor.

Bu yıl Temmuz ayında meydana gelen 42 bin 132 kazada 364 vatandaşımız vefat ederken 34 bin 859 vatandaşımız yaralandı. Şimdi ise okulların açılmasıyla binlerce servis aracının da trafiğe gireceğini hesaba katarsak şehir içi trafik yoğunluğu artacak. Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki kaza sayısı bir önceki yıla göre tam 2 katına çıkarak 36 bin 497 olmuştu. Dileriz bu yıl Eylül ayında bu kadar yüksek kaza sayıları ile karşılaşmayız” diye söyledi.

HABER:RECEP GÖREN-ANKARA