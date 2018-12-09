Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından (AGC) Su Otel'de düzenlenen "2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması" ödül töreninde, her sivil toplum örgütünün hem üyelerinin menfaatlerini koruması hem de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Dünyadaki gelişmelere bakıldığında basının ve sivil toplum örgütlerinin görevinin daha da önem kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir tarafta ekonomik gelişmeler yaşanırken, diğer tarafta çok taraflılık, etkin çok taraflılık, milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yaşandığını görüyoruz, hoşgörüsüzlüğü görüyoruz. Dünya savaşı olmamasına rağmen 70 milyona yakın insan evini terk etmek zorunda kaldı. Mültecilerin sorunları ayrı bir konu, neden ülkelerine terk ettikleri ayrı bir konu, denizin ortasında yaşadıkları ayrı bir konu, ulaştıkları ülkelerde karşılaştıkları durum da ayrı bir konu. Göçmen sorunları 'insanlık suçu' haline geldi. Bugün Avrupa'da ve Batı'da görüyoruz ki basın, siyasetçilerden de daha radikal olmaya başladı. Bundan bir kaç yıl önce bir ülkeden bir ülkeye geçmeye çalışırken göçmene çelme takan kameramanı o gün eleştiren basın mensubu sayısı çoktu ama bugün böyle bir olay olsa eleştiren kadar alkışlayan da var. Bu noktaya nasıl geldik?"

Basının rolünün de sorgulanması gerektiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, siyasetçilerin ideolojinin kurbanı olabildiklerini, partisinin ideolojisi için terör örgütünü destekleyebildiğini ancak basının objektif olması gerektiğini vurguladı.

"Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik"

"Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir"

Çavuşoğlu, konuşmasında Fransa'da yaşanan olaylara da değindi.

Bugün 1200 kişinin tutuklandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik. Bizde vandalizm olduğu zaman o ülkelerin çok güçlü bir şekilde, basınıyla, sivil toplum örgütüyle, siyasetçileriyle destek verdiğini gördük. Her gün Türkiye gündemde oluyordu ama bugün Fransa'da yaşananlar olabilir, gösteriler de olabilir ama gösterilerin de aşırıya kaçtığını yer yer görüyoruz. Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir. İşte biz buna 'çifte standart' diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz. Batı buna ne diyor, 'Dayanışma' diyor. Ne için 'Dayanışma o' diyor, 'Avrupa Birliği'nin üyesi' diyor, 'komşumuz' diyor. 'Dayanışma göstermemiz lazım' diyor."

Dayanışmanın bir ülke, bir toplum, bir ulus zor durumda kaldığı zaman ona destek vermek için gösterildiğine işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa'nın kendi öz değerlerine, standartlarına aykırı politikalar olduğunda Türkiye eleştiriliyorsa, bugün Fransa'nın da eleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Avrupa kıtası tüm dünya ile kıyasladığımız zaman yine de dünyanın en istikrarlısı"

"(Dayanışma) diyerek gözünü kapatırsan, susarsan, hatta destek olmaya çalışırsan, bizim de buna 'Çifte standardın ta kendisi, iki yüzlülüğün en hası' deme hakkımız vardır, bunu da açıkça söylüyoruz." diyen Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki olayların da bir an önce durması temennisinde bulundu.

Bu ülkelerin istikrarının Türkiye için de önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "O ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemeyiz. Biz de bu kıtanın içinde yaşıyoruz. Sorunlar var, doğru. Rahatsız olduğumuz konular da var ama içinde bulunduğumuz Avrupa kıtası tüm dünya ile kıyasladığımız zaman yine de dünyanın en istikrarlı, en güvenli ve de ekonomik olarak en kalkınmış kıtasıdır. Böyle kalmasını ve daha da ileriye gitmesini isteriz, bizim de yararımızadır." diye konuştu.

Törende, Bakan Çavuşoğlu'na golf kıyafetli fotoğrafı da hediye edildi.