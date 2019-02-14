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Dışişleri Bakanlığı: Avusturya'nın kararı tam bir skandaldır

14 Şubat 2019, Perşembe 13:22
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'da "Sembol Yasası"nın "Bozkurt" işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019'da yayımlanan yönetmelikte, "Bozkurt" işaretinin terör örgütü PKK'nın sembolüyle aynı listede yer aldığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yasal bir siyasi partinin sembolü olan 'Bozkurt' işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır, popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür. Avusturya, bu akıl ve mantık dışı kararıyla sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef almıştır. Avusturya'nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir."

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, türkiye, avusturya
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