"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dışişleri Bakanlığı: Bu saldırıları kınıyoruz

26 Mart 2018, Pazartesi 19:47
Dışişleri Bakanlığı, dün gece Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart gecesi Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle büyük can ve mal kaybının önlenmiş olmasının teselli verici olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Ülkede darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar

    Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti

    Dışişleri Bakanlığı: Bu saldırıları kınıyoruz

    Erdoğan, Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi

    Yeni skandal: Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini toplamış

    ''Biz dolandırıcı asla değiliz''

    ''Vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik''

    'Sınır dışı' etme kararlarına Rusya'dan ilk tepki geldi

    9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

    ABD'nin ilk başörtülü spikeri göreve başladı

    2 milyon TL'lik rüşvete suçüstü

    Dolar 4 liraya dayandı

    Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

    Uzmanlar e-Devlet’te açık buldu

    Türkiye'den vatandaşlık almak 300 bin dolara düşürülüyor

    25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

    Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

    Benzine bir zam daha

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet koptuğunda ölmüşlerin ruhuna ne olacak?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğriye eğri, doğruya doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk karanlık cinayet
    Risale-i Nur'dan

    İslâm güneşine engel olan perdeler açılıyor
    İnci Karaman

    Sineğin gözleri
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Ölme ihtimalimiz
    Yeni Asya'dan Size

    58. yıldönümünün ardından
    Genel

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde teknoloji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.