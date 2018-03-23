Dışişleri Bakanlığı: Bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB Zirvesinde Türkiye'yle ilgili alınan karara tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, 'Kıbrıs' ve Yunanistan ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Rum-Yunan tezlerini esas alan ve bu tezlerin arkasına sığınan bazı diğer ülkelere de fırsat yaratan bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir. AB’nin, desteklediği görüşlerin haklılığına ve meşruiyetine bakmaksızın, yalnızca üyelik statüsünden dolayı bir ülkeye koşulsuz destek vermesi, Kıbrıs konusunda tarafsız kalamadığının göstergesidir. Bu tutumu devam ettiği sürece AB’nin, Kıbrıs meselesinde herhangi bir üçüncü taraf olarak bile kabul edilmesi mümkün değildir. AB’nin içindeki NATO müttefiklerimizin, kendileri için de tehdit teşkil eden terörist unsurlarla türlü fedakarlıklarla mücadele eden Türkiye’ye karşı dayanışmadan uzak bir söylem benimserken, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) uluslararası normlarla bağdaşmayan tasarruflarını desteklemelerini yadırgıyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin, AB ile ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB’nin, bazı üyelerinin baskısıyla bu tarz kararlar almasının iş birliğinin ilerletilmesine katkı sağlamayacağı vurgulandı.