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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:08
Dışişleri Bakanlığınca, Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolara ilişkin bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı.

Fransa'daki ekonomik koşulları protesto etmek amacıyla başlatılan ʺsarı yeleklilerʺ adlı toplumsal hareketin, ülke çapındaki sokak eylemlerini sürdürdüğünün hatırlatıldığı duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bugüne dek cereyan eden olaylarda, Fransa'nın farklı şehirlerinde, şehirler arası yolların trafiğe kapatılması, barikatlar oluşturulması, otoyol gişelerinin işgali, son olarak 1 Aralık günü Paris'te şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş, barikat kurma, araba yakma ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya varan eylemler yeniden yaşanmıştır. Üçüncü haftasına giren eylemlerin bugüne kadarki bilançosuna göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 850'den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında yaklaşık 150 güvenlik mensubu bulunmaktadır.

17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirler arası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir."

Türk vatandaşlarının olayların gelişimiyle ilgili yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve Fransız makamları ile Bakanlığın, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ve Fransa'daki Başkonsolosluklarının yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda bulunduğunun vurgulandığı duyuruda, vatandaşların ihtiyaç halinde Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Duyuruda, 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne Fransa’dan "+33 180 146335", Türkiye'den ise "+90312 292 29 29" telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

Protestocular Macron'dan ekonomik düzenlemeler bekliyor

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, protesto, Türkiye
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