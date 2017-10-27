Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Katalonya'' değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığının Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin açıklamasında, "Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz." denildi.

AA

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