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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

25 Kasım 2018, Pazar 15:30
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına dair, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz." dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'daki sokak gösterilerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, Fransa'da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından son dönemde çok sayıda şehirde sokak gösterilerinin düzenlendiğini hatırlattı.

Kaygı verici

Son olarak dün Paris'te yapılan gösterilerde şiddetli olayların yaşandığını belirten Aksoy, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa'da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızı gösteri alanlarından uzak durmaya, herhangi bir şekilde güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmama konusunda özen göstermeye davet ediyoruz."

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları

AA

Etiketler: Fransa, akaryakıt zammı, protesto
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