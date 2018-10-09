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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

09 Ekim 2018, Salı 14:00
Dışişleri Bakanlığından, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birilerince yakından takip edildiğini belirten Aksoy, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamlarının iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

Suudi Arabistan'dan davet

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına Suudi yetkililerin gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet edildi.

Notada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı'nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir."

Cemal Kaşıkçı geçen salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evrak işlemleri için girmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

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AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, cemal kaşıkçı, başkonsolosluk
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