Dışişleri'nden ''Kıbrıs Konferansı'' açıklaması

Kıbrıs'taki çözüm arayışlarıyla ilgili devam eden görüşmelere dair, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Konferansı'nın bir sonraki oturumu 28 Haziran 2017'de İsviçre'de başlayacak. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "12 Ocak 2017 tarihinde açılan ve Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümü hedefleyen Kıbrıs Konferansı'nın bir sonraki oturumu 28 Haziran 2017'de İsviçre'de başlayacaktır. Ülkemiz oturumda Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyetle temsil edilecektir." DHA

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