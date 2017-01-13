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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

DİTİB, Almanya’daki Türk imamların ajanlık yaptığını doğruladı

13 Ocak 2017, Cuma 11:46
Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Almanya'daki bazı imamlarının Gülen yandaşları ile ilgili Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bilgi ilettiği iddialarını doğrulayarak bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (Ditib), Almanya'daki camilerinde görevli bazı imamların, Gülen taraftarları ile ilgili bilgileri Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilettiği yönündeki suçlamaları doğrulayarak bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. DW Türkçe'nin haberine göre Ditib Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların Gülen yandaşları hakkında Ankara'ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetti. Alboğa, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gülen taraftarlarıyla ilgili bilgi iletilmesi yönünde gönderdiği yazılı talimatın Ditib'e yönelik olmadığını savunarak, 'Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın Ditib üzerindeki etkisi artıyor"

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) yaptığı açıklamada Türk devletinin Ditib üzerindeki siyasi etkisinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığı değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle Ditib'in bir dini dernek olarak özerkliğinin sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

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