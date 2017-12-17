Diyanet: Haram olan bazı şeyler yasal, mesela içki, faiz...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvaların zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklandığını söyledi. Erbaş, örnek olarak İslam dinine göre haram kabul edilen faizin yasal olmasını gösterdi.

Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi 2. Toplantısı açılışında konuşan Ali Erbaş, bazı fetvaların zaman zaman medya tarafından tepkiyle karşılanmasının sebebinin, din-devlet ilişkilerinde yaşanan ikilemden kaynaklandığını söyledi. Erbaş şu ifadeleri kullandı: "Örneğin devletin yürürlükte olan sistemi içerisinde yasal olan bir uygulama dini açıdan caiz olmayabiliyor. Yani haram olabilir. Bir örnek vereyim; faiz meselesi. Yasaldır ama haramdır. Ya da içki, kumar, şans oyunları… Ayetler açık açıktır. Bu konuda sorulan bir soruya 'caiz değildir' ya da 'haramdır' fetvası verildiğinde, kimi kesimler biraz da spekülasyon katarak bu fetvaya karşı çıkıyor. Burada yasal olan bir şeyin bazen caiz olmadığı haram olduğu ortaya çıkmakta, vatandaşlarımız kurulumuzun vermiş olduğu fetvaları gördüğünde buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum."

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