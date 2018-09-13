Diyanet'in bütçesi Suriye'ye de veriliyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca Suriye'ye yönelik din, eğitim, yayın ve insani yardım alanında yapılan hizmetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı 'Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Faaliyet Raporu' yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere yönelik faaliyetlere ilişkin rapor hazırlandı.

'Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri Faaliyet Raporu (2017-2018)' başlıklı çalışmada, cami, Kur'an kursu onarım ve inşası, şiddet eğilimli sözde dini akımlarla mücadele, din görevlilerinin tespiti, görevlendirilmesi, koordinesi ve eğitimi, yayın hizmetleri ve insani yardım faaliyetlerine yönelik bilgilere yer verildi.

Rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için ilk günden itibaren tüm imkanların seferber edildiği, harekatın başladığı saat 04:00'te bölgeye yakın illerdeki tüm camilerde sela okutularak, kahraman Türk ordusunun manevi yönden desteklenmesi sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşlarının iş birliğiyle terör örgütlerince bölgede tahrip edilen camilerin yapım ve onarımı gerçekleştirildi.

DİN GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARI ÖDENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca bölgedeki din hizmetinin kalitesini artırmak için din görevlilerinin tespiti ve görevlendirilmesi sağlandı. Bu kapsamda Azez, Cerablus, El Bab, Mare Rai bölgelerinde 5 koordinatör görevlendirildi.

Komisyonlar sayesinde geçen yılın mart ayı itibarıyla bölgedeki mülakatta başarılı bulunan bin 19 imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi görevlendirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla bölgede 9 müftü, 1 müftü yardımcısı, 1 yerel meclis evkaf müdürü, 6 murakıp, 4 Kur'an kursu müdürü, 1 Kur'an kursu müdür yardımcısı, 17 memur, 311 imam-hatip, 257 müezzin-kayyım, 519 kadın Kur'an kursu öğreticisi, 291 erkek Kur'an kursu öğreticisi, 20 hatip, 1 güvenlik görevlisi, 5 evkaf müdürlüğü hizmetlisi ve 29 hizmetli olmak üzere toplam bin 472 görevli bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde mahalli din görevlilerin maaşları her ay Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanırken, Mayıs 2017-Haziran 2018 döneminde toplam 5 milyon 465 bin 50 lira maaş ödemesi yapıldı.