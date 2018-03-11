"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Diyanet İşleri Başkanı: Hükümleri değişen şartlara göre gözden geçirmek reform değil

11 Mart 2018, Pazar 20:31
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bugün düzenleyediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Erbaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir. İslamı ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır. 

İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır.

İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir.

Medya ve iletişim imkanlarının hayatı kuşatmasının beraberinde getirdiği bilgi karmaşası nedeniyle iletişim önemli hale gemiştir. Medyanın her alanında İslam'ın ilimleri alanındaki konularda haber yazanlar gerekli incelemeyi yaparak sorumluluk bilincinde hareket etmelidir. 

Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez.

Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini herşeyden önde tutumuş, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır. 

Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.

Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir.

İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız.

Okunma Sayısı: 514
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor

    Gazze ekonomisi batıyor

    İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

    İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

    Almanya'da cami kundaklandı

    İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

    Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

    OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

    Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

    “Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”

    İstanbul'da ''sis'' zamanı...

    Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

    ''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

    Bir Filistinli genç daha İsrail askerleri tarafından katledildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    Genel

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Mustafa Sait ÖNAL

    İngilizlerin fethedemediği manastır
    Genel

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Gün’ kutlamaları
    Yeni Asya'dan Size

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.