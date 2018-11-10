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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Diyanet İşleri Başkanı'ndan İslamofobi'yi engellemek için ittihad çağrısı

10 Kasım 2018, Cumartesi 11:33
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa'da yapılacak en önemli iş birliğinin, yayılmakta olan İslamofobi'yi ortadan kaldırmak için mücadele etmek olduğunu belirterek, "İslamofobi, bir yandan düşmanların eliyle diğer yandan da bu hanif dinin asıl maksadını bilmeyen cahillerin eliyle yayılmaktadır." dedi.

Grand Cevahir Hotel'de düzenlenen Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi 28. Dönem Toplantısı'nda konuşan Erbaş, toplantının Müslümanlar için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi. 

"Fıkhı yenilemeleri gerekmektedir"

Erbaş, kıyamete kadar baki kalacak yegane din olan İslam'ın dünyadaki tüm insanlara hitap ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz Müslümanlar, İslam'ın baki olacağına, bütün zamanlar ve mekanlar için elverişli olduğuna, her zaman ve her yerde bütün sorunları çözebilecek temellere ve kurallara sahip olduğuna inanıyoruz. İslam dininin bir takım sabiteleri ve değişkenleri var. İslam fıkhının en önemli özelliklerinden biri, sabitelerin korunması ile birlikte yenilenme imkanının olmasıdır. Fıkıh usulümüzdeki örf, maslahat, sedd-i zeria, zaruret ve ihtiyaç gibi kavramlar da bu yenilenmenin araçlarındandır. Geçmişte alimlerimiz tarafından yapıldığı gibi bu bugün de çağdaş alimlerin sabiteleri göz önünde bulundurarak fıkhı yenilemeleri gerekmektedir." 

Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin, kurulduğu 1997'den bugüne kadar Avrupa'daki Müslümanlar nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, meclisin Müslümanların kimliğini korumada büyük katkı sağladığını dile getirdi.

"Meclis hayati bir rol üstlenmektedir"

Bir alimin, ne denli alim olsa da çağın girift meselelerini çözmede bütün araçları ve gereksinimleri bilecek gücü ve imkanı bulunduğunu aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Fetva ve Araştırma Meclis'i gibi fıkhi kuruluşlar, bu boşluğu doldurmak için hayati bir rol üstlenmektedir. Alanında uzman fıkıh alimleri bir araya geliyor, bu problemleri dinliyor ve zannı galip ile iki ecir kazanacak bir karara ulaşıyorlar. Bu bağlamda çok önemli bir husustan söz edebiliriz ki, toplu içtihat çalışmaları, küçük, büyük bütün meselelerde fetva yayınlamaktan geri durmayan ve verdikleri sahte fetvalarla masum insanların kanının dökülmesine, mallarının kaybolmasına sebebiyet veren çağın sözde fıkıhçılarının önünde, sapasağlam bir set oluşturmaktadır.

Türkiye'nin dini hayatında önemli rol oynayan Din İşleri Yüksek Kurulu, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi ile müşterek çalışmalar yapmaya hazırdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, çağdaş meselelerde, örneğin ticari sigortacılık, organ nakli, elektronik pazarlama, istihale, tüp bebek ve bunun gibi zor meselelerde birçok fetva ve karar yayınlamıştır. Bizler Uluslararası Hicri Takvim Konferansı'nda bu iş birliğinin verimli sonuçlarını hep birlikte gördük. İnanıyorum ki, iki meclis arasında iş birliğinin özellikle Batı'yı kendilerine yurt edinen Müslümanların sorunlarına istenen çözümlere ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır." 

İslamofobi için ittihad ederek mücadele etme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Avrupa'da yapılacak en önemli iş birliğinin, yayılmakta olan İslamofobi'yi ortadan kaldırmak için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "İslamofobi, bir yandan düşmanların eliyle diğer yandan da bu hanif dinin asıl maksadını bilmeyen cahillerin eliyle yayılmaktadır. Bizler, İslam'ın ve İslam Peygamberi'nin hakikatini anlatma konusunda hep birlikte güçlerimizi arttırmak, saflarımızı birleştirmek, aynı zamanda gençlerimizi kuşatan tehlikelerden korumak ve onların sorunları üzerinde yoğunlaşıp, onlara sırf İslami çözümler bulmakla mükellefiz." diye konuştu.

Başkan Erbaş konuşmasını, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin kurulmasına, çalışmalarını sürdürmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek tamamladı.

Toplantıya, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Kardavi'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden alimler katıldı.

AA

Etiketler: Ali Erbaş, Diyanet, ittihad-ı islam
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