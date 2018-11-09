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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 8 bin 489 kadro verildi

09 Kasım 2018, Cuma 20:04
Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, merkez teşkilâtına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi. Taşra teşkilâtına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.

AA

Etiketler: diyanet, kadro
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