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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Diyanet, küs çiftleri barıştıracak

05 Mart 2018, Pazartesi 12:38
Bağımlılıkla mücadeleden spora, sağlıktan eğitime kadar toplumsal yaşamın hemen her alanında etkinliği artırılan Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen görevlere bir yenisi daha eklendi.

Kahramanmaraş'ta, Müftülük bünyesinde 'Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu' kurulduğu ve ilişkilerinde sorun yaşayan çiftlerin bu merkeze yönlendirildiği belirtildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Kuran kursu öğreticisinin 'uzman' olarak görev yaptığı merkezin amacı, "Anne, baba ve çocuklarla ilgili problemlere çözüm üretmek ve yanlış anlayışları ortadan kaldırmak."

Aile ve İrşad Bürosu'nun, aile hakkında topluma 'doğru bilgi' sunmak amacıyla kurulduğu belirtildi. Kuran kursu öğreticisi İlknur Karcıoğlu, merkezi, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır" sözleriyle savundu.

BÜROYA GELEMEYENLERE EVDE ZİYARET

Elbistan Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Aile ve İrşad Bürosu'nun hafta içi öğleden sonra hizmet vereceği ve sayısının artırılacağı belirtildi. Müftülük, büroya bizzat gelerek başvuru yapan çiftlerin yanı sıra telefon yoluyla ulaşan çiftlere 'kuşatıcı ve kucaklayıcı' bir yaklaşımla hizmet verildiğini bildirdi.

Müftülüğün merkeze ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Büromuza gelme imkanı bulamayan ya da telefonla ulaşamayan hanım kardeşlerimizi de evlerinde ziyaret ediyoruz. Doğru dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eşler arasındaki küçük kırgınların ve dargınlıkların, aile bütünlüğünü bozmaya yönelik davranışlara dönüşmemesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim görevimiz bu kişilere manevi destek vererek, sorununu en uygun şekilde çözmesine yardımcı olmak. Elhamdülillah bugüne kadar boşanma aşamasındaki eşlerin de barışmasına ve mutlu bir aile hayatına devam etmelerine vesile olduk."

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