İstanbul Belediyesi Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli 11 imam referandumda 'Evet' diyeceklerini belirten bir video çekti ve bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İmamlar görüntünün sonunda Karacaahmet Mezarlığı'nda görevli imamlara da çağrı yaptı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hsabı Diyanet@diyanetbasin'dan yapılan açıklamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi. Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü de Ümraniye İmes Sanayi imamı Hüseyin Güleç, vaaz sırasında referandumda 'Evet' propagandası yaptığı ve cemaatin tepkisini aldığı ses kaydı da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı. DHA

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