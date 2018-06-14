DİYANET’İN RİSALE-İ NUR BASIMINI DURDURDUĞU VE BASTIĞI ESERLERİ TEKRAR BASMAYACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ.

PROF. AKGÜNDÜZ SORUYOR

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz sordu: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.”

ŞİMDİYE KADAR BASILANLAR

Diyanet’in şimdiye kadar bastığı eserler: Sözler, Mektubat, İşaratü'l-İcaz, Mesnevî-i Nuriye, Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan İktisad Şükür Risaleleri.

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M. Latif Salihoğlu'nun konuyla ilgili yazısını okumak için tıklayınız:

Diyanet ve Risâle-i Nur

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Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

Risale-i Nur basımının devlet tekeline alınmasını savunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Risale-i Nur’un basılmadığını ve neşrinin durdurulduğunu ileri sürdü. “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurların neşrini neden durdurdu?” sorusunu soran Akgündüz, bu konuda muhatap aradı. Akgündüz’ün mesajı şöyle; “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.” Daha önce devlet tekelini savunduğu için Akgündüz’ün paylaşımının altına onlarca yorum yapıldı.

O zaman oya ihtiyaçları vardı

O tepkilerden bazıları şöyle; “Nurcuları, bir kaşık balla uyutmak işe yaramamış!..”, “Ahmet Akgündüz Hoca erken uyanmış”, “Evet hoca, yavaş yavaş uyanmaya başlıyorsun. Allah’tan zamanında Risale-i Nurlar’ı devlet tekeline alamadılar.”, “Maalesef siyasî irade Risale-i Nur’u siyasete alet ediyor. İhtiyaç vardı Nurcular’ı yanına çekmek için Nurlar’ın basımını kullandılar...” , “Milletin parasıyla niye Risale basılsın herkes kendi işini görsün sevenler bastırsın devletin işi mi kuran basmak dışında böyle bir ayrıcalık yaparsa hak yemiş olur”, “O zaman nurcuların oylarına ihtiyaç vardı. Şimdi başka cemaatler gözde artık. Sizin gibi değerlerimizin Risale-i Nur’u siyasete alet etmeleri de apayrı bir kayıp olarak tarihe geçti.” “Allah'tan Yeni Asya var. Şu senin yeni gördüğünü başından gördü de oyunu bozdu. Risale-i Nurlar’ın basımını münhasıran Diyanet tekeline bırakmak uğruna yaptığın mücadeleyi hatırla... Ve Yeni Asya'ya yaptığın hakaretler için ahirette nasıl hesap vereceksin onu düşün ve titre...”

Diğer kitapları da Diyanet basacak demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı dönemindeki Bitlis mitinginde Bediüzzaman Said Nursî’nin Diyanet tarafından basılan İşaratü’l-İ’caz eserini vatandaşlara göstererek, “Bu eser, Said-i Nursî hayattayken Diyanet İşleri Başkanlığına mektup yazmış, diyanet tarafından basılmasını, çoğaltılmasını rica etmiş. İşte biz Said-i Nursî’nin o arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız “İşaratül İcaz” kitabını çok özenli şekilde bastı, inşallah diğer bazı kitaplarını da Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle basacağız.” diye konuşmuştu. Bu hareket Risale-i Nur okuyucularının oylarına yönelik bir hamle olarak değerlendirilmişti.