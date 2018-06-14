"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

14 Haziran 2018, Perşembe 01:22
DİYANET’İN RİSALE-İ NUR BASIMINI DURDURDUĞU VE BASTIĞI ESERLERİ TEKRAR BASMAYACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ.

PROF. AKGÜNDÜZ SORUYOR

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz sordu: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.”

ŞİMDİYE KADAR BASILANLAR

Diyanet’in şimdiye kadar bastığı eserler: Sözler, Mektubat, İşaratü'l-İcaz, Mesnevî-i Nuriye, Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan İktisad Şükür Risaleleri.

***

M. Latif Salihoğlu'nun konuyla ilgili yazısını okumak için tıklayınız:

Diyanet ve Risâle-i Nur

***

Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

Risale-i Nur basımının devlet tekeline alınmasını savunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Risale-i Nur’un basılmadığını ve neşrinin durdurulduğunu ileri sürdü. “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurların neşrini neden durdurdu?” sorusunu soran Akgündüz, bu konuda muhatap aradı. Akgündüz’ün mesajı şöyle; “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.” Daha önce devlet tekelini savunduğu için Akgündüz’ün paylaşımının altına onlarca yorum yapıldı.

O zaman oya ihtiyaçları vardı

O tepkilerden bazıları şöyle; “Nurcuları, bir kaşık balla uyutmak işe yaramamış!..”, “Ahmet Akgündüz Hoca erken uyanmış”, “Evet hoca, yavaş yavaş uyanmaya başlıyorsun. Allah’tan zamanında Risale-i Nurlar’ı devlet tekeline alamadılar.”, “Maalesef siyasî irade Risale-i Nur’u siyasete alet ediyor. İhtiyaç vardı Nurcular’ı yanına çekmek için Nurlar’ın basımını kullandılar...” , “Milletin parasıyla niye Risale basılsın herkes kendi işini görsün sevenler bastırsın devletin işi mi kuran basmak dışında böyle bir ayrıcalık yaparsa hak yemiş olur”, “O zaman nurcuların oylarına ihtiyaç vardı. Şimdi başka cemaatler gözde artık. Sizin gibi değerlerimizin Risale-i Nur’u siyasete alet etmeleri de apayrı bir kayıp olarak tarihe geçti.”  “Allah'tan Yeni Asya var. Şu senin yeni gördüğünü başından gördü de oyunu bozdu. Risale-i Nurlar’ın basımını münhasıran Diyanet tekeline bırakmak uğruna yaptığın mücadeleyi hatırla... Ve Yeni Asya'ya yaptığın hakaretler için ahirette nasıl hesap vereceksin onu düşün ve titre...”

Diğer kitapları da Diyanet basacak demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı dönemindeki Bitlis mitinginde Bediüzzaman Said Nursî’nin Diyanet tarafından basılan İşaratü’l-İ’caz eserini vatandaşlara göstererek, “Bu eser, Said-i Nursî hayattayken Diyanet İşleri Başkanlığına mektup yazmış, diyanet tarafından basılmasını, çoğaltılmasını rica etmiş. İşte biz Said-i Nursî’nin o arzusunu yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız “İşaratül İcaz” kitabını çok özenli şekilde bastı, inşallah diğer bazı kitaplarını da Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle basacağız.” diye konuşmuştu. Bu hareket Risale-i Nur okuyucularının oylarına yönelik bir hamle olarak değerlendirilmişti. 

Etiketler: diyanet, risale-i nur, bediüzzaman, yeni asya
Okunma Sayısı: 871
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat gençler #HarbidenYeter diyor

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

    Kazanan K. Kore ve Çin

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı

    Hür siyasetin omurgası Demokrat Misyondur

    'Filistin halkına koruma talebi' BM Genel Kurulu'nda oylanacak

    Avrupa Birliği ülkelerine önemli çağrı

    UEFA Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı

    Terör belası... On binlerce insanımız vefat etti... 1.5 trilyon dolar harcama yapıldı...

    Fenerbahçe Doğuş şampiyon oldu

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Ovit Tüneli'nin açılışı gerçekleşti

    AB'den Yemen çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir

    İsrail'den insanlık dışı bir karar daha!

    Gürcistan'da flaş istifa

    Meral Akşener: Peki bu cebinizden çıkan 2,5 trilyon dolar nereye gitti?

    AYM'den Demirtaş kararı

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Adil Öksüz' açıklaması

    Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir buruk bayram daha
    Genel

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere…
    Genel

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı
    Caner KUTLU

    Şûrâ ve ihlâs
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyanet ve Risâle-i Nur
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin ‘Menbiç hediyesi”nin arka plânı
    Süleyman KÖSMENE

    Mukaddes ay; El-veda!
    Faruk ÇAKIR

    Açık sözlü Putin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.