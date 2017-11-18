Diyanet’te bir ilk

Türkiye'de ilk defa Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na bir kadın atandı. Prof. Dr. Huriye Martı pazartesi görevine başlayacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı atandı. Martı, bu göreve getirilen ilk kadın oldu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak" dedi.

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