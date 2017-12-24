Diyanet'teki başkan yardımcısı sayısı 3'ten 5'e yükseldi

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 sayılı KHK kapsamında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı sayısı 3'ten 5'e yükseltildi.

Ayrıca 695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi görevinden ihraç edildi. 696 sayılı KHK'da yer alan ilgili madde şöyle: MADDE 14- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiştir.

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