Diyanete 9 bin 500 sözleşmeli personel

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’ân kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek. Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilân edilecek. AA

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.