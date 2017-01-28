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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Diyarbakır caddeleri Nur’larla süslendi

28 Ocak 2017, Cumartesi
Risale-i Nur Külliyatı reklamları şimdi de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır sokaklarını süslüyor.

Risale-i Nur Külliyatı reklâmı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır sokaklarında yerini aldı. Risale-i Nur Külliyatı tanıtım reklâmları Adana, Kütahya, Kahramanmaraş, Çorum, Şanlıurfa ve Burdur caddelerinden sonra Diyarbakır caddelerinde de yerini aldı. Toplumumuzun en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Risale-i Nurların tanıtımı çok anlamlı ve önemli, Risale-i Nur tanıtımlarının Anadolu’nun her beldesinde yapılması için gönüllülerimizin çabaları devam ediyor.

Risale-i Nur’lar her yerde

Risale-i Nurları tanıtmak ve toplumda bu prensipleri yaygınlaştırmak hedeflerimizden en önemlisi. Risale-i Nur’ların ışığında toplumun içerisinde bulunduğu bunalımlardan kurtulması duâsıyla bütün illerde tanıtım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk milyon nüfuslu Diyarbakır’da dikkatlere verilen Risele-i Nur Külliyatı reklâmı diğer illerde de hızla yayılmaya devam edecek.

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