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21 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Diyarbakır'da 10 asker tutuklandı

21 Aralık 2017, Perşembe 10:20
Diyarbakır'daki Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 muvazzaf askerden, aralarında bir albay, yarbay, ve binbaşının da bulunduğu 10'u tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 16 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olarak görev yapan ve örgütünün "mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri, ifade beyanları, dijital incelemeler ve gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta 16 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Yalçın'ın da bulunduğu şüphelilerden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Albay Murat Yalçın ile bir yarbay, bir binbaşı ve 7 üsteğmen tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

AA

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