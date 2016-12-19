Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

​Güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü üyeleri arasında Diyarbakır kırsalında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu zorlu hava şartlarında devam ediyor. Operasyon kapsamında aramalarını sürdüren güvenlik güçleri, Kanyahacı Tepe bölgesinde bir grup teröristle temas sağladı. Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile bunlara ait şarjörler, 2 tabanca ve 2 el bombası ele geçirildi. Teröristlerden birinin Kırım Köyü Aka mezrasındaki eve kaçtığının belirlenmesinin ardından, evde yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. DHA

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