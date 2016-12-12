Diyarbakır'da bir F-16 düştü

Diyarbakır'da eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildiriliyor.

Diyarbakır'da eğitim uçuşu için havalanan askeri uçak düştü, kazada can kaybı yaşanmadı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi askeri uçak eğitim uçuşunu tamamladı. Uçak dönüşü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı köyü yakınlarında düştü. Pilot, kazadan fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Pilot tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü değerlendiriliyor. Tsk açıklaması Genelkurmay Başkanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının, saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken, Diyarbakır Hava Meydanına yaklaşık 1,5-2 mil mesafedeyken henüz bilinmeyen bir sebepten düştüğü, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu, kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "İlk değerlendirmeler, bunun kuvvetle muhtemel bir teknik arıza nedeniyle meydana geldiği şeklindedir" dedi. AA

Okunma Sayısı: 1421

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.