Diyarbakır'da biri kadın 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesi Yaylak köyü sınırları içerisinde dün saat 23.00'ten itibaren terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan özel birlik operasyonunda bugün 07.18 sıralarında teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma yaşandı. Çatışmada, biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi. 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 şarjör, 420 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği ve 2 el bombası ele geçirildi. AA

Okunma Sayısı: 490

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.