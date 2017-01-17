Diyarbakır'da bombanın patladığı yerde büyük çukur oluştu, mezarlar tahrip oldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi kampusundaki hafriyat alanında görevli polislere yönelik saldırıda bombanın patladığı yerde 5 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştu. Patlama sırasında mezarlık duvarının bir kısmı yıkıldı, bazı mezarlar tahrip oldu.

Veteriner Fakültesi karşısındaki hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının tahribatı gün ağardıktan sonra ortaya çıktı. Patlama noktasındaki incelemelerin tamamlanıp polisin ayrılmasından sonra patlama yerine gidenler büyük bir çukurla karşılaştı. Yaklaşık 200 kilo olduğu tahmin edilen patlayıcının önceden mezarlık duvarının altına gömüldüğü ve uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği tahmin edilirken, patlama ile birlikte mezarlık duvarının bir kısmı yıkıldı, bazı mezarlar tahrip olduğu görüldü. DHA

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