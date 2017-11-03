Diyarbakır'da operasyon: 1 şehit

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir polis memuru şehit düştü, 9 polis yaralandı, PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı tespit edilen apartman dairesine çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hava destekli operasyon yapıldı. Söz konusu adresten el bombası atılması sonucu bir polis memuru şehit oldu, 10 polis yaralandı. PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralanan polisler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan Diyarbakır Valiliği'nden ise şu açıklama yapıldı: Yapılan istihbari çalışmalarda PKK KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere 03.11.2017 günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 10 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir. AA

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