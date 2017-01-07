Diyarbakır'da polis noktasına saldırı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde polis kontrol noktasına teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde polis kontrol noktasına teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre dün gece merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun birinci kilometresinde bulunan Çocuk Hastalıkları Hastanesi Semt Polikliniği önünde bulunan polis kontrol noktasının yakınlarına teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından polis, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı. AA

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