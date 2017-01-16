Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 4 şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 polis şehit oldu.

Diyarbakır Sur'daki enkazın döküldüğü Dicle Üniversitesi hafriyat alanında bekleyen polis araçlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4 polis şehit oldu, 2 de ağır yaralı var.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Şırnak’ta PKK’lı teröristler tarafından daha önce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) şehrin su şebekesini onaran belediye müteahhit firması aracı geçerken patladı. Olayda 5 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi.

Şırnak'ta patlama

Şırnak merkez Dicle Mahallesi’nde PKK’lılar tarafından daha önce döşenen EYP bugün saat 15:15 sıralarında şehrin şebeke suyunu onaran müteahhit firmanın kepçesinin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.