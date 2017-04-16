Diyarbakır'da referandum kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'ne bağlı Yabanardı köyünde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Çermik'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aynı aileye mensup oldukları belirtilen iki grup arasında, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruşturma başlattı. Durumları ağır olan iki kişi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda can verdiler. Olayın büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi. DHA

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