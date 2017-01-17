Diyarbakır'da terör: Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu alana önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu görüldü. Mezarlar tahrip oldu Saldırıda kullanılan patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarlar tahrip oldu, ağaçlar devrildi. Mezarlığa gelen bazı vatandaşlar, yakınlarının zarar gören mezarlarını temizledi. 3 kişi gözaltına alındı Bu arada, terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 4 polisin şehit olduğu, 2 polis memurunun yaralandığı bombalı saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanılmış Patlamayla ilgili yapılan ilk incelemede saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 4 şehit Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/diyarbakir-da-polise-bombali-saldiri-4-sehit_421236 AA

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