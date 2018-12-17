Diyarbakır'da terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 2 polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 2 polisten biri şehit oldu. Alınan bilgiye göre, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan polis, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Teröristlerin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede başlatılan operasyon sürüyor. AA

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