"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Diyarbakır'daki STK'lardan çağrı: Bütün insanlık için terör dursun

13 Aralık 2016, Salı 14:34
Diyarbakır'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, İstanbul'daki patlamada şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra yaptıkları ortak açıklama ile "Bütün insanlık için terör dursun" çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, İstanbul'daki terör saldırısına şehit olan 44 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Merkez Sur İlçesi'ndeki Ulu Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından STK temsilcileri, caminin bahçesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuluşları adında hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Ali Serdar Tuncer, terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, terörün bir hak arama aracı olmadığını söyledi. Tuncer, şöyle konuştu: 

"Bu terör saldırısında her ne kadar güvenlik güçlerimiz hedef alınmışsa da, aslında ülkemizin ve 78 milyonun birliğini ve beraberliğini hedef alan bir terör saldırısıdır. Milletimiz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin hep yanında olacaktır. Aziz milletimiz terör karşısında dik duruşundan taviz vermeyecek, terörü susturacak şey milletin birlik ve beraberliği olduğunu gösterecektir. Bütün insanlık için terör dursun diyoruz. Acımız büyük ama bu acıyı ülke olarak daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız. Ülkemizi ve bizleri, demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyecekler.

Bu saldırıyı gerçekleştirilenlerin amacı bizleri yıldırmak, korkutmak ise bilmeliler ki, bizler demokrasi, insan hakları, yaşam hakı için bu ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamak için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergilmeye devam edeceği. Düne göre bugün daha da kararlıyız. Bilinmelidir ki, terör bir insanlık suçudur ve asla hak arama aracı değildir. Hiçbir sorun terör ve şiddetle çözülemez. İnsan hayatını hiçe sayan ve bölgemize büyük zarar veren terör saldırıları bazen DEAŞ, bazen PKK, bazen TAK, bazen DHKP-C eli ile gerçekleştirilmektedir. Bizim için bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Birçok masum insan hayatını kaybetti. Anaların yüreğine acı düştü, evlatlar yetim kaldı. Bölge ve ülke ekonomisi zarar gördü. En büyük zararı da kendi cenazelerinde 'Ne bizim hakkımızı savun ne de bizi öldür' diyen Kürtler gördü."

DHA

Etiketler: diyarbakır, stk, terör, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 598
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.