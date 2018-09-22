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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Diyarbakır'daki terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

22 Eylül 2018, Cumartesi 10:30
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 19 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanan "Bayrak-91 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik-2 Operasyonu"nun 22 Eylül'de saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 pil, 150 metre elektrik kablosu, şarjör kütüklüğü, mühimmat mayonu, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

AA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, terör, operasyon
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