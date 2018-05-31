Diyarbakır'dan acı haber!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında, ilçenin Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir grup PKK'lı teröristle çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusunun helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyona devam edildiği kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 820

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.