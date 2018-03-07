Diyarbakır merkezli 10 ilde 'ankesörlü telefon' operasyonu: Gözaltılar var!

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 53 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketine yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şüphelileri büfe, market veya umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak talimatlar verdiği iddia edildi. Bu kapsamda Diyarbakır'daki bazı ankesörlü telefon, büfe, market veya umuma açık sabit telefon hatlarının HTS kayıtları incelendi. Bunun üzerine tespit edilen Gülen Hareketi üyesi olduğu iddia edilen 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Ankara, Aydın, Konya, Eskişehir, Mardin, Batman, Osmaniye, Kütahya ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 53 asker gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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