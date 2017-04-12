Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

Diyarbakır Valiliği: Kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum nitrat ,TNT, ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıyla ve zaman ayarlı düzenek ile patlatma gerçekleştirilmiştir.

Diyarbakır Valiliği dünkü patlamayla ilgili "Kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum nitrat ,TNT, ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcıyla ve zaman ayarlı düzenek ile patlatma gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesindeki saldırının, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıyla ilgili doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Dün patlamanın çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında meydana geldiği söylenmişti. Saldırıda 3 kişi şehit oldu.