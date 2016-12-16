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Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi tutuklandı

16 Aralık 2016, Cuma 09:25
Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. ‘Silahlı terör örgütüne yardım’la suçlanan Muratoğlu’nu tutuklama gerekçeleri arasında ‘Gülen’le fotoğrafında ceketinin iki düğmesinin ilikli olması’ da sayıldı.

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, “İtirafçı bir avukatın çelişkili ifadelerinin dayanak gösterilmesi, milat kabul edilen 17/25 Aralık’tan çok önce yapılan ziyaret ve o fotoğraftaki Sabah, Akşam, Yeni Asır temsilcileriyle ilgili işlem yapılmamasına rağmen idari temsilcimizin tutuklanması büyük haksızlıktır” dedi.

DÜĞME İLİKLEME DELİL SAYILDI

Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra dün sevk edildiği Nöbetçi İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgusunun ardından “Silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Barbaros Muratoğlu yaklaşık bir saat savcıya ifade verdi. Muratoğlu’na HTS (telefon) kayıtlarında görüşme yaptığı kişilerle ilgili sorular soruldu. FETÖ’cü olduğu öne sürülen bir hukuk bürosuyla 2012 yılında yaptığı görüşmeler de soruldu.

Muratoğlu 22 sayfa tutan emniyet ifadesinde ise ByLock kullanmadığını, ByLock kullanan birisini de görmediğini söyledi. FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile çekilen fotoğrafının sorulması üzerine ise 2012 yılında Sabah, Akşam, Zaman, Posta, Milliyet, Yeni Asır gazetesi temsilcileri ve İzmirli yerel gazetecilerle yapılan ABD gezisine katıldığını söyledi. Muratoğlu, “Amerika gezisi devam ettiği sırada Sebahattin Bey ve yanında bulunan şahıslar Pensilvaya’ya gidiyoruz dediler. Bu geziden haberim yoktu. Grup olarak hareket edince gitmek zorunda kaldık. Gülen ile aramda herhangi bir konuşma geçmedi” dedi. Muratoğlu, “Yaptığım tüm görüşmeler iş ilişkisi nedeniyledir. FETÖ/PDY örgütü ile ilişiğim bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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